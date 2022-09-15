"Фольклорные элементы. Мне сложно про сказки рассказывать. Про "Химки" я вообще ничего не знаю и не понимаю", - цитирует Анохина "Чемпионат".
Напомним, "Химки" по ходу текущего сезона расстались уже с двумя главными тренерами. Команда начинала сезон под руководством Сергея Юрана, который неожиданно покинул клуб после победы над "Торпедо" (3:1). После этого подмосковную команду возглавил Николай Писарев, с которым она проиграла 4 из 4 матчей. В результате Писарев был уволен, а главным тренером "Химок" стал Спартак Гогниев.
Анохин: про "Химки" ничего не знаю и не понимаю. Фольклорные элементы
Бывший генеральный директор "Химок" Сергей Анохин прокомментировал происходящее в московском клубе.
Фото: ФК "Химки"