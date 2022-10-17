– Флаг в руки Кокорину, у него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский – играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист, он не достигнет высоких целей. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить, – передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Александр Кокорин заявил о том, что заработал больше всех в российском футболе среди игроков, в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна, которое вышло вчера, 17 октября 2022 года. Российский форвард все еще принадлежит итальянской "Фиорентине", в которую он перешел из московского "Спартака". Сейчас Александр выступает за кипрский футбольный клуб "Арис" на правах годичной аренды, а летом должен вернуться в Италию. За "Арис" в текущем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Канчельскис: у Кокорина одни деньги на уме, а не футбол. У него они скоро закончатся, а кто вспомнит про него вообще?
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда "Ариса" Александра Кокорина, заявившем, что заработал больше всех в российском футболе среди игроков.
Фото: ФК "Арис"