"На мой взгляд, было спорное решение с пенальти, где рука у футболиста находилась в естественном положении. Перед самим пробитием 11-метрового игрок "Крыльев" забежал в штрафную. Надо было назначать свободный удар от ворот", - цитирует функционера Sport24.
Сегодня "Пари Нижний Новгород" в Самаре сыграл с местными "Крыльями Советов". Подопечные Михаила Галактионова повели в счете в первом тайме и удерживали преимущество до окончания основного времени встречи. В добавленное ко второму тайму время самарцы дважды поразили ворота соперника и вырвали победу.
"Пари НН" занимает 12-е место в турнирной таблице по итогам 15-ти туров Российской Премьер-лиги, в их активе – 13 очков.
Спортдиректор "Пари НН" Кудряшов: пенальти в компенсированное время – спорное решение
Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов поделился мнением о поражении команды от "Крыльев Советов" в 15 туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"