– Официально опровергаю эту информацию. В клубе ничего не поменялось, все в рабочем порядке, – цитирует Рубашко "ТАСС".
Напомним, что вчера в эфире ютуб-шоу "Коммент.Live" футбольный комментатор Константин Генич сообщил о том, что Александр Кержаков является одним из главных кандидатов на пост нового главного тренера "Сочи". Сам Александр летом 2022 года покинул футбольный клуб "Пари НН", с которым он работал на протяжении года – с 17 июня 2021 года по 15 июня 2022 года.
Гендиректор "Сочи" – о приглашении Кержакова на пост главного тренера: официально опровергаю эту информацию
Генеральный директор футбольного "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на сообщения о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера клуба.
Фото: ТАСС