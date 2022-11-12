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Геркус: у "Торпедо" большие планы на зиму, мы станем совершенно другой командой

Президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказался о будущем команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: Sport24
– Мы стараемся изо всех сил, тренируемся как никто, стараемся стать лучше, у нас на зиму большие планы – мы станем совершенно другой командой. Конечно, мы будем искать варианты усиления, в следующей части сезона мы хотим быть сильной и эффективной командой, – передает слова Геркуса "Sport24".

По итогам семнадцати сыгранных туров московское "Торпедо" занимает последнее (шестнадцатое) место в Российской премьер-лиге, имея на своем счету всего шесть очков. Сегодня "автозаводцы" уступили дома "Зениту" со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме. У "Торпедо" четыре поражения подряд – до "Зенита" проиграли "Крыльям Советов", "Спартаку", "Ахмату" и "Локомотиву". Во всех этих матчах командой руководил Андрей Талалаев, возглавивший клуб 13 октября 2022 года. До этого Андрей Викторович тренировал грозненский "Ахмат", из которого был уволен 11 сентября 2022 года.


Геркус Торпедо
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