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Гурцкая: к латиноамериканским игрокам "Зенита" есть предметный интерес из Европы. Клуб намерен их удержать

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Известный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе из Европы к латиноамериканским игрокам "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Знаю, что к трем-четырем латиноамериканским игрокам "Зенита" есть предметный интерес из Европы. Какая позиция у "Зенита"? "Зенит" настроен максимально всех удержать. И финансово старается предложить ребятам такие условия, чтобы у них даже мысли об уходе не было, - приводит слова агента Sport24.

Сейчас в "Зените" выступают 9 игроков из Латинской Америки - бразильцы Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао, Густаво Мантуан, Иван и Дуглас Сантос, а также два колумбийца Вильмар Барриос и Матео Кассьера. Летом этого года сине-бело-голубые пролонгировали соглашения с Венделом, Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.

Ранее ФИФА разрешила игрока, выступающим в России, приостанавливать контракты на один год и бесплатно уходить в другие клубы.

"Зенит" лидирует в таблице в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров. В активе команды Сергея Семака 42 балла.


Зенит Гурцкая Малком Клаудиньо Вендел Барриос
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