- Хочется больше играть во второй части сезона, но для этого надо на сборах себя проявить и заслужить право играть больше, но я готов, - приводит слова Бакаева Чемпионат.
26-летний российский вингер Зелимхан Бакаев защищает цвета "Зенита" с лета 2022 года. Воспитанник "Спартака" пока не может завоевать доверие наставника команда Сергея Семака и в первой половине сезона чаще оставался на скамейке запасных. В активе Зелимхана 529 минут во всех соревнованиях. Футболист набрал 1+2 по системе гол плюс пас. Контракт Бакаева с коллективом из Санкт-Петербурга завершается летом 2025 года. Финансово-аналитический портал Transfermarkt оценивает зенитовца в 3 млн евро.
"Зенит" сегодня проходит традиционный медосмотр перед отправлением на сборы. Подготовку ко второй части сезона РПЛ действующий чемпион России начнет в ОАЭ.
Бакаев: я готов заслужить право больше играть за "Зенит", но для этого надо себя проявить на сборах
Зелимхан Бакаев высказался по поводу своих ожиданий от подготовки с "Зенитом" ко второй части сезона.
Фото: "Чемпионат"