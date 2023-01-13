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Бакаев: я готов заслужить право больше играть за "Зенит", но для этого надо себя проявить на сборах

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Зелимхан Бакаев высказался по поводу своих ожиданий от подготовки с "Зенитом" ко второй части сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Хочется больше играть во второй части сезона, но для этого надо на сборах себя проявить и заслужить право играть больше, но я готов, - приводит слова Бакаева Чемпионат.

26-летний российский вингер Зелимхан Бакаев защищает цвета "Зенита" с лета 2022 года. Воспитанник "Спартака" пока не может завоевать доверие наставника команда Сергея Семака и в первой половине сезона чаще оставался на скамейке запасных. В активе Зелимхана 529 минут во всех соревнованиях. Футболист набрал 1+2 по системе гол плюс пас. Контракт Бакаева с коллективом из Санкт-Петербурга завершается летом 2025 года. Финансово-аналитический портал Transfermarkt оценивает зенитовца в 3 млн евро.

"Зенит" сегодня проходит традиционный медосмотр перед отправлением на сборы. Подготовку ко второй части сезона РПЛ действующий чемпион России начнет в ОАЭ.


Зенит Бакаев
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