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"СЭ": часть руководства "Зенита" выступала против подписания Бакаева. Трансфер осуществился благодаря влиянию Медведева

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В руководстве "Зенита" были противоречивые мнения по поводу подписания Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщениям СМИ, главным фактором перехода 26-летнего воспитанника Спартака Зелимхана Бакаева в "Зенит" стало влияние генерального директора клуба Александра Медведева. Часть руководства петербуржского коллектива выступала против того, чтобы предлагать контракт правому вингеру.

"Зенит" и Зелимхан Бакаев подписали контракт летом 2022 года. С того момента футболист поучаствовал в 20 матчах за петербуржцев, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами. Чаще всего россиянин выходит на поле со скамейке запасных. У экс-спартаковца 303 игровые минуты в РПЛ и 205 - в Кубке России. Договор Бакаева с "Зенитом" подписан по схеме 3+1.

Источник: "СЭ"


Бакаев Медведев Зенит
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