- По продлению контракта Караваева пока нет новостей. Интерес от других команд? Наверное, есть, я не знаю, я ни с кем не общался. Скоро они возвращаются со сборов из Дубая, и я надеюсь, что уже будет конкретика по продлению контракта, - проводит комментарий агента Metaratings.
Правый защитник Вячеслав Караваев перебрался в "Зенит" из голландского "Витесса" летом 2019 года. В этом сезоне воспитанник ЦСКА принял участие в 16 встречах за коллектив из Санкт-Петербурга. В активе экс-армейца 2 ассистентских действия. Всего в РПЛ защитник сыграл в 76 матчах, в которых сумел отметиться 4 голами 11 результативными пасами. В составе петербуржцев Вячеслав выиграл 3 чемпионских титула, Кубок России и 3 Суперкубка России. Действующее соглашение Караваева с "Зенитом" заканчивает в конце июня этого года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба согласовало новый договор с игроком. В мае Караваеву исполнится 28 лет. "Зенит" завершил подготовку к возобновлению сезона в ОАЭ. 17 февраля команда Сергея Семака сыграет контрольный поединок против иранского "Сепахана".
Агент: надеюсь, что конкретика по новому контракту Караваева будет после сборов
Агент российского футболиста Вячеслава Караваева Иван Бакулин высказался по поводу нового контракта игрока с "Зенитом".
Фото: РПЛ