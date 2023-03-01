- Зимой на меня выходили два или три клуба. Я сразу же перенаправлял всех в "Зенит", чтобы его руководство оценивало предложения в первую очередь. Если бы клуб что-то устроило, то можно было бы начинать переговоры со мной. Но до предметных разговоров дело не дошло, - приводит комментарий Барриоса "СЭ".
"Зенит" приобрел опорного хавбека Вильмара Барриоса зимой 2019 года. С того момента игрок национальной сборной Колумбии сыграл за петербуржский коллектив 139 поединков в различных турнирах, в них опорник сумел отметиться 3 точными попаданиями и 4 голевыми пасами. Осенью 2021 года Вильмар и Зенит" пролонгировали соглашение до конца июня 2026 года. Этой зимой различные турецкие источники сообщали о том, что "Бешикташ" был заинтересован в услугах Барриоса и предлагал "Зениту" 3 млн евро, что категорически не устроило петербуржцев. В октябре этого года зенитовцу исполнится 30 лет.
Барриос: зимой на меня выходили два или три клуба
Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о предложениях от других клубов в зимнее дозаявочное окно.
Фото: ФК " Зенит"