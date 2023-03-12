- Что случилось сегодня с "Крыльями"? Бойцов не было на поле, - приводит слова Ломаева "РБ Спорт".
Сегодня "Крылья Советов" с 24-летним российским голкипером Иваном Ломаевым в составе разгромно проиграл ЦСКА в Москве, пропустив 4 безответных мяча. Исход матча был предрешен еще в первом тайме. Армейцы и самарцы ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу хозяев.
Иван Ломаев в этом сезоне 14 поединков в рамках российского первенства, в которых мяч в сетке его ворот побывал 24 раза. В активе воспитанника школы Чертанова 2 сухих матча.
Ломаев – о поражении от ЦСКА: у "Крыльев Советов" на поле не было бойцов
Российский голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался по поводу поражения от поражения от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"