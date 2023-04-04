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"Урал" заработал 36,1 млн рублей за победу над "Спартаком" и выход в финал Пути РПЛ Кубка России

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Стало известно, сколько "Урал" заработал за выход в финал Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
Выход в финал Пути РПЛ Кубка России принес "Уралу" дополнительно 36,1 миллиона рублей в качестве призовых. Из них 25,3 млн рублей составит премия за победу в 1/2 финала Пути РПЛ и 10,8 млн - призовые за участие в финальном матче. В общей сложности "Урал" заработал 146 млн рублей в качестве призовых в Кубке России – больше, чем любой другой участник турнира. Соперником команды Виктора Гончаренко в финале станет победитель противостояния между ЦСКА и "Крыльями Советов".

Матч в Екатеринбурге между "Уралом" и "Спартаком" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1 (1:0). В дебюте второго тайма сенегальский нападающий красно-белых Кейта Бальде сравнял счет. Но вышедший на замену Фаниль Сунгатулин, являющийся воспитанником красно-белых, на 72-й минуте стал автором победного мяча в ворота своей бывшей команды - 2:1.

Первая встреча в Москве завершилась ничейным результатом (1:1). Таким образом, "Урал" выходит в финал Пути РПЛ Кубка России, "Спартак" продолжит борьбу за трофей через путь регионов.

Источник: Metaratings


Урал Спартак Кубок России
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