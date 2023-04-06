- Думаю, дуэль "Зенита" и Дзюбы в предстоящей встрече будет очень интересна. Как мне кажется, Артем в этом матче забьет своей бывшей команде, но "Зенит", скорее всего, выиграет, - приводит прогноз Пименова "Матч ТВ".
В это воскресенье "Локомотив" на своей домашней арене примет лидера текущего первенства "Зенит". С большой долей вероятности, в основе столичного коллектива выйдет экс-зенитовец Артем Дзюба, забивший 6 голов в 4 стартовых поединках весенней части сезона. Также на счету Артема 1 ассист.Отметим, что весной 2018 года российский бомбардир, защищавший тогда цвета тульского "Арсенала", сумел своими голом и голевой передачей помочь команде сыграть вничью с "Зенитом" Роберто Манчини. Отметим, что дружина Сергея Семака в игре первого круга обыграла "Локомотив" со счетом 5:0.
Пименов - о матче "Локомотив" – "Зенит": Дзюба забьет, но петербуржцы, скорее всего, выиграют
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов поделился своими мыслями по поводу поединка 22-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"