- Наверное, "Спартак" не будет продлевать с ним контракт. Не знаю, верное ли это решение. Мне нужно увидеть его, чтобы объяснили, почему он не играет, тогда, наверное, я соглашусь. Не могу знать, слабее ли Рыбус остальных. Подходит ли Рыбус "Спартаку" по уровню? Вопрос - какой сейчас уровень у красно-белых после игры с "Акроном"? Можно сказать - а подходит ли Рыбус по уровню к тольяттинской команде? Сейчас "Акрон" сильнее "Спартака", - передает слова Мостового Metaratings.ru.
33-летний польский левый защитник Мацей Рыбус перешел в "Спартак" из "Локомотива" в июле 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах красно-белых во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу.
19 апреля "Спартак" со счетом 1:2 уступил на выезде тольяттинскому "Акрону", выступающему в Первой лиге, и выбыл из текущего розыгрыша Кубка России. В мае 2022 года красно-белые стали обладателями этого трофея, победив в московских "Лужниках" "Динамо" (2:1).
Мостовой: подходит ли Рыбус по уровню "Акрону"? Сейчас "Акрон" сильнее "Спартака"
Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах в составе красно-белых польского левого защитника Мацея Рыбуса.
Фото: ФК "Ахмат"