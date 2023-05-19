- Конечно, Мантуан хочет остаться в "Зените". Но решение по его будущему пока не принято, - приводит комментарий Гарсии "СЭ".
По окончании сезона руководство петербуржского "Зенита" будет решать судьбу Густаво Мантуана, который находится в стане чемпиона России в аренде. СМИ все чаще сообщают о том, что невский клуб выкупит футболиста у "Коринтианса". Густаво - игрок запаса. Но бразильцу очень эффективно удается выходить на замену. Все свои результативные баллы (4 гола и 1 голевой пас) Мантуан набрал после выходов на замену. Он отметился рядом победных голов. В частности, ассист Мантуана на Сергеева помог "Зениту" забить победный гол в ворота "Спартака" (3:2) и завоевать чемпионский титул. Это первый трофей в карьере 21-летнего вингера. Отметим, что Семак ранее рассказал о том, что хотел бы, чтобы Густаво остался.
Агент: Мантуан хочет остаться в "Зените"
Агент бразильского футболиста Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия рассказал о желании игрока остаться в Санкт-Петербурге.
Фото: "Чемпионат"