– Никакой конкретики относительно будущего Густаво нет. Пока неизвестно, где Мантуан окажется в следующем сезоне. На данный момент мы консультируемся с несколькими клубами, – передает слова Гарсии Sport24.
21-летний Густаво Мантуан в настоящий момент времени принадлежит "Коринтиансу". Но текущий сезон бразильский футболист проводит в стане петербургского "Зенита", который арендовал его в июле 2022 года. Уже в июне арендное соглашение между российской командой и южноамериканским коллективом подходит к концу. Пока неизвестно, собираются ли сине-бело-голубые выкупать Густаво.
В нынешнем сезоне Мантуан принял участие в 20-ти матчах Российской Премьер-Лиги. Он сумел записать на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи. Кроме того, в составе "Зенита" бразилец стал чемпионом России.
Агент Мантуана – о будущем игрока "Зенита": мы общаемся с несколькими клубами
Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы футболиста петербургского "Зенита" Густаво Мантуана, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"