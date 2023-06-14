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Мостовой: Личка не строит из себя звезду, ведет себя спокойно и скромно. Не как Абаскали и Тедески

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Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поддержал возможное назначение наставника "Оренбурга" Марцела Лички на аналогичный пост в "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
– В "Оренбурге" у Лички получилось. Назначение в "Динамо" он заслужил, потому что результат показывал. Личка не строит из себя звезду, ведет себя спокойно. Не как Абаскали и Тедески. Он ведет себя скромно. Похож на Марко Николича, тот тоже всегда вел себя адекватно.

Если бы Личка появился из ниоткуда, как Абаскаль в "Спартаке", то было бы скептическое отношение. А он все-таки уже работал у нас и показал результат. Наверняка он сейчас попросит кого-то подписать из "Оренбурга". Деньги у "Динамо" есть, поэтому наверняка подпишут. Состав у "Динамо" хороший. Они должны быть как минимум в пятерке в нашем чемпионате, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".

"Оренбург" под руководством Марцела Лички занял седьмую строчку в таблице чемпионате России по итогам сезона-2022/23. 45-летний чешский специалист своей успешной работой на посту главного тренера южноуральской команды привлек внимание "Динамо". Бело-голубые ведут переговоры о выкупе Лички, у которого продолжает действовать контракт с "Оренбургом". По слухам, сумма отступных эквивалентна будущей зарплате Марцела в "Динамо" – один миллион евро за сезон.

Агент Лички Сергей Новиков подтвердил интерес со стороны "Динамо" и факт ведения переговоров. По словам официального представителя чешского специалиста, в настоящее время бело-голубые обсуждают с "Оренбургом" досрочное расторжение контракта и окончательную сумму выкупа.

"Динамо" провалило юбилейный сезон клуба. В год 100-летия бело-голубые вылетели на ранней стадии Кубка России от команды Первой лиги "Акрона". Перед рестартом чемпионата России дружина Славиши Йокановича делила четвертую строчку в таблице, однако неудачно проведенный весенний отрезок отбросил москвичей на девятое место. Домашние поражения от "Факела" (0:2) и "Ахмата" (0:3) стоили работы сербскому наставнику.


Оренбург Динамо Личка Мостовой
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