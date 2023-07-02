- Достаточно странно видеть, как "Спартак" не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, всё-таки за "Спартак" они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в кота Леопольда, - приводит мнение Салиховой Metaratings.
Вчера "Спартак" из Москвы решил на своих ресурсах поздравить российского футболиста Зелимхана Бакаева, праздновавшего свое 27-летие, с днем рождения. Это вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков столичного коллектива. Примечательно, что московский клуб не посвящал посты экс-владельцу Леониду Федуну, который отмечал свой праздник 5 апреля. Бакаев долгое время представлял цвета "Спартака", воспитанником которого он является. В футболке красно-белых россиянин забил 14 голов и оформил 29 ассистентских действий, поучаствовав в 105 встречах.
Прошлым летом у Зелимхана истек трудовой договор со "Спартаком". Боссы москвичей решили не предлагать игроку новое соглашение. Следующим местом продолжения карьеры воспитанника "Спартака" стал "Зенит", являющийся принципиальным соперником москвичей. За команду Семака Бакаев сыграл 26 матчей, в которых сумел забить 3 гола и совершить 2 ассиста. С "Зенитом" Зелимхан выиграл золото российского первенства впервые в карьере. Вчера он своим голом помог команде обыграть "Нефтчи" (3:1) в товарищеском матче.
Салихова: странно видеть, как "Спартак" поздравляет носителя стрелки, но не бывшего владельца
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась своими соображениями по поводу решения "Спартака" поздравить Зелимхана Бакаева с днем рождения.
Фото: РИА Новости