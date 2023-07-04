Деспотович: хотел бы показать себя в таких командах, как "Спартак" или "Зенит". Даже деньги не нужны

Сербский футболист "Арсенала" из Тулы Джордже Деспотович рассказал о том, что хотел бы поиграть в "Зените" или "Спартаке".

Фото: "Чемпионат"





Сербский центрфорвард Джордже Деспотович играет в России с 2018 года. Именно тогда игрока в свою команду подписал "Оренбург". Также некоторое время Деспотович носил футболку "Рубина". Сейчас футболист выступает в составе "Арсенала" из Тулы. Всего в РПЛ форвард сумел наколотить 28 мячей и записать на свой счет 10 ассистентских действий, поучаствовав в 88 встречах. Игрок тратит на гол в среднем 237 минут игрового времени.



В марте Джордже отпраздновал своей 31-летие. Деспотович вызывался в сборную Сербии, но не сыграл ни одного матча. "Зенит" является гегемоном РПЛ. Дружина Сергея Семака завоевывает золото национального первенства уже 5-й сезон подряд. "Спартак", возглавляемый Гильермо Абаскалем, в минувшем сезоне финишировал на 3-й позиции, выиграв бронзовые медали. - Я бы хотел показать себя в таких командах, как " Спартак " или " Зенит ". Даже деньги не нужны. Год бы играл без ничего, чтобы показать свой уровень, - приводит комментарий Деспотовича Sport24 Сербский центрфорвард Джордже Деспотович играет в России с 2018 года. Именно тогда игрока в свою команду подписал "Оренбург". Также некоторое время Деспотович носил футболку "Рубина". Сейчас футболист выступает в составе "Арсенала" из Тулы. Всего в РПЛ форвард сумел наколотить 28 мячей и записать на свой счет 10 ассистентских действий, поучаствовав в 88 встречах. Игрок тратит на гол в среднем 237 минут игрового времени.В марте Джордже отпраздновал своей 31-летие. Деспотович вызывался в сборную Сербии, но не сыграл ни одного матча. "Зенит" является гегемоном РПЛ. Дружина Сергея Семака завоевывает золото национального первенства уже 5-й сезон подряд. "Спартак", возглавляемый Гильермо Абаскалем, в минувшем сезоне финишировал на 3-й позиции, выиграв бронзовые медали.