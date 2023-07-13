"Информация о том, что Рахимов поругался с Сафоновым — слух. Это все неправда", — сказал Айбатов.
Рашид Рахимов возглавил "Рубин" по ходу сезона-2022/2023, сумев помочь команде выиграть Первую лигу и завоевать автоматическую путёвку в Российскую Премьер-Лигу. Казанский клуб возвращается в элитный дивизион страны спустя год.
Источник: Sport24.
Гендир "Рубина": информация о конфликте Рахимова и Сафонова слух. Неправда
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Рашидом Рахимовым и спортивным директором Эдуардом Сафоновым.
Фото: ФК "Ахмат"