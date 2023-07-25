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Президент "Урала" Иванов: хочется, чтобы мы играли стабильно в новом сезоне – без провалов, как в прошлом

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от выступления своего клуба в новом сезоне.
Фото: ФК "Урал"
– Хочется, чтобы в новом сезоне мы играли стабильно. Хочется, чтобы без провалов, как в прошлом сезоне. Задача самая обыкновенная — есть первые два места и последние, остальные все одинаковые, — передает слова Иванова "СЭ".

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" занял 11-е место в турнирной таблице. Таким образом, "шмели" сохранили себе прописку в Российской Премьер-Лиге без участия в стыковых матчах.

В чемпионате России-2023/2024 "Урал" уже успел провести матча первого тура против московского ЦСКА. Клуб из Екатеринбурга победил "армейцев" со счетом 2:1.


Урал Иванов
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