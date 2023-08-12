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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.36X 4.1П2 11
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5.1X 2.26П2 2.48
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.12X 8.6П2 36
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.44П2 4.7
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
П1 3.35X 2.44П2 3.05
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Канчельскис: "Реал Сосьедад" - отличный вариант для Захаряна. Абсолютно правильное решение

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о вероятном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"
- Очень здорово! "Реал Сосьедад" - отличный вариант для Захаряна. Арсен большой молодец, что все-таки решился на этот шаг. Он давно хотел уехать в Европу. Это абсолютно правильное решение. У него точно было уже несколько хороших вариантов для продолжения карьеры, но всё никак не получалось. Слава богу, что всё так удачно складывается. Будем за ним следить, переживать. Самое главное сейчас для него - закрепиться там и показать себя в полной мере. Желаю ему удачи! - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее появилась информация о вероятном скором трансфере 20-летнего атакующего полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" из испанского Сан-Себастьяна. По данным СМИ, клубы уже договорились об условиях сделки и сторонам осталось обговорить неключевые детали личного контракта футболиста. Сообщалось, что сумма трансферной компенсации, которую выплатит бело-голубым испанский клуб, составит 12 миллионов евро и может стать больше за счет различных бонусов.

Ранее появлялась информация об интересе к Захаряну со стороны других европейских клубов, самым предметным вариантом стала возможность перехода игрока в лондонский "Челси" летом 2022 года, которая сорвалась из-за финансово-политических причин.


Ла Лига Динамо Реал Сосьедад Захарян Канчельскис Российские трансферы
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