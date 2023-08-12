- Очень здорово! "Реал Сосьедад" - отличный вариант для Захаряна. Арсен большой молодец, что все-таки решился на этот шаг. Он давно хотел уехать в Европу. Это абсолютно правильное решение. У него точно было уже несколько хороших вариантов для продолжения карьеры, но всё никак не получалось. Слава богу, что всё так удачно складывается. Будем за ним следить, переживать. Самое главное сейчас для него - закрепиться там и показать себя в полной мере. Желаю ему удачи! - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее появилась информация о вероятном скором трансфере 20-летнего атакующего полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" из испанского Сан-Себастьяна. По данным СМИ, клубы уже договорились об условиях сделки и сторонам осталось обговорить неключевые детали личного контракта футболиста. Сообщалось, что сумма трансферной компенсации, которую выплатит бело-голубым испанский клуб, составит 12 миллионов евро и может стать больше за счет различных бонусов.
Ранее появлялась информация об интересе к Захаряну со стороны других европейских клубов, самым предметным вариантом стала возможность перехода игрока в лондонский "Челси" летом 2022 года, которая сорвалась из-за финансово-политических причин.
Канчельскис: "Реал Сосьедад" - отличный вариант для Захаряна. Абсолютно правильное решение
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о вероятном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"