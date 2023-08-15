"Если "Спартак" не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займет. В тройку, возможно, попадет, но будет очень тяжело", — сказал Кечинов.
Московский "Спартак" на старте сезона чемпионата России одержал три победы подряд, а затем проиграл "Уралу" (2:3), пропустив два мяча в добавленное время. Сейчас красно-белые идут в турнирной таблице на четвёртом месте.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Кечинов: если "Спартак" не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займет
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов считает, что красно-белым будет сложно стать чемпионами, если они не наладят игру в обороне.
Фото: ФК "Спартак"