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Кечинов: если "Спартак" не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займет

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Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов считает, что красно-белым будет сложно стать чемпионами, если они не наладят игру в обороне.
Фото: ФК "Спартак"
"Если "Спартак" не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займет. В тройку, возможно, попадет, но будет очень тяжело", — сказал Кечинов.

Московский "Спартак" на старте сезона чемпионата России одержал три победы подряд, а затем проиграл "Уралу" (2:3), пропустив два мяча в добавленное время. Сейчас красно-белые идут в турнирной таблице на четвёртом месте.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Кечинов Спартак
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