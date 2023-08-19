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Галактионов: "Локомотив" до конца верил, что можно переломить ход игры с "Краснодаром"

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги матча против "Краснодара" (1:1).
Фото: Чемпионат.com
- Сегодняшнее заработанное очко в очередной раз похвала команде. Они проявили боевые качества, до конца верили, что можно переломить ход игры. У "Краснодара" футболисты хорошего уровня, они владели преимуществом. Это дорогого стоит. Гол Миранчука? Это высокий уровень исполнительского мастерства.

"Локомотив" в рамках пятого тура РПЛ играл на выезде против "Краснодара". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Московская команда проигрывала до 97-й минуты матча, однако сумела вырвать ничью благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука. Таким образом подопечные Михаила Галактионова набрали 6 очков, трижды в этом сезоне сыграв вничью, один раз проиграв и один раз одержав победу. На данный момент "железнодорожники" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


Галактионов Локомотив Краснодар Миранчук Ан
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