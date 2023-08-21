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"СЭ": Карраскаль переходит из ЦСКА в "Динамо" за 5,5 млн евро

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Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль в ближайшее время станет футболистом столичного "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Динамо" и ЦСКА договорились о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля. Бело-голубые заплатят за футболиста "армейцев" 5,5 млн евро. В ближайшее два дня колумбиец пройдет медицинский осмотр и официально подпишет контракт с динамовцами.

25-летний Хорхе Карраскаль стал игроком московского ЦСКА летом 2022 года. Его действующее соглашение с "армейцами" истекает в июне 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7 млн евро. В нынешнем сезоне Карраскаль не провел ни одного матча за красно-синих.

Источник: "СЭ"


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