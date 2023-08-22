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Зарема Салихова: "Спартак" Бакаева поздравил , а Дзюбу – нет. Не понимаю логики, Дзюба хотя бы стрелку не целовал

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на непоследовательность пресс-службы "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
– "Спартак" Бакаева поздравил , а Дзюбу – нет. Я не понимаю логики. Дзюба хотя бы стрелку не целовал, – напомнила Салихова в интервью Sport24.

1 июля "Спартак" поздравил с днем рождения в соцсетях воспитанника московского клуба Зелимхана Бакаева, играющего в "Зените". Салихова убеждена, что "красно-белые" должны были быть последовательными и поздравить 22 августа с 35-летием еще одного воспитанника Артема Дзюбу, выступающего за "Локомотив". Ранее Дзюба много лет защищал цвета "Зенита".


Спартак Зенит Салихова
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