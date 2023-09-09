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Скопинцев: рад, что наконец-то удостоился приглашения в сборную России

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Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от вызова в национальную сборную России.
Фото: Global Look Press
"Безусловно очень рад, что пригласили в сборную. Наконец-то удостоился этого. Хочу помогать команде. Первое время переживал. Потом сконцентрировался на себе. Сделал так, чтобы перевернуть ситуацию", - цитирует Скопинцева "Чемпионат".

Дмитрий Скопинцев, играющий на позиции левого защитника, выступает за столичное "Динамо" с января 2020 года. В этом сезоне футболист принял участие в 7 матчах российской Премьер-лиги и в двух играх текущего розыгрыша Кубка России, отличившись одним забитым голом. Отметим, что в активе 26-летнего игрока пока нет ни одного матча за основную команду сборной России.


Скопинцев Динамо Сборная России
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