"Безусловно очень рад, что пригласили в сборную. Наконец-то удостоился этого. Хочу помогать команде. Первое время переживал. Потом сконцентрировался на себе. Сделал так, чтобы перевернуть ситуацию", - цитирует Скопинцева "Чемпионат".
Дмитрий Скопинцев, играющий на позиции левого защитника, выступает за столичное "Динамо" с января 2020 года. В этом сезоне футболист принял участие в 7 матчах российской Премьер-лиги и в двух играх текущего розыгрыша Кубка России, отличившись одним забитым голом. Отметим, что в активе 26-летнего игрока пока нет ни одного матча за основную команду сборной России.
Скопинцев: рад, что наконец-то удостоился приглашения в сборную России
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от вызова в национальную сборную России.
Фото: Global Look Press