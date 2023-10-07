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Лещук: скучаем по Захаряну? Это он по нам скучает

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Вратарь "Динамо" высказался о полузащитнике Арсене Захаряне, перешедшего в "Реал Сосьедад".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Скучаем по Захаряну? Думаю, что он по нам скучает. Не знаю, пришли хорошие качественные игроки, показывают результат, но, конечно, с ним играли долгое время", — сказал Лещук.

Спортсмен выразил надежду, что российский вундеркинд закрепится в "Реале Сосьедад" и будет чаще получать игровое время. Лещук отметил, что за Захаряна можно только порадоваться, что он сумел переехать в чемпионат Испании.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Динамо Реал Сосьедад Захарян Лещук Ла Лига
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