"Скучаем по Захаряну? Думаю, что он по нам скучает. Не знаю, пришли хорошие качественные игроки, показывают результат, но, конечно, с ним играли долгое время", — сказал Лещук.
Спортсмен выразил надежду, что российский вундеркинд закрепится в "Реале Сосьедад" и будет чаще получать игровое время. Лещук отметил, что за Захаряна можно только порадоваться, что он сумел переехать в чемпионат Испании.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Лещук: скучаем по Захаряну? Это он по нам скучает
Вратарь "Динамо" высказался о полузащитнике Арсене Захаряне, перешедшего в "Реал Сосьедад".
Фото: "Спорт-Экспресс"