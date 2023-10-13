– Наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с "Динамо", но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально, и вот сейчас нам будет фартить.
В нынешнем сезоне Российский Премьер-Лиги "Ростов" провел 11 матчей. Подопечные Валерия Карпина сумели заработать 10 очков. В настоящее время южане занимают 14 место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России "Ростов" набрал 53 очка. Желто-синие финишировал на итоговой четвертой строчке в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Глебов – о неудачном старте "Ростова": наверное, снизили требования к себе
Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о неудачном старте сезона в исполнении южан.
Фото: ФК "Ростов"