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Глебов – о неудачном старте "Ростова": наверное, снизили требования к себе

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Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о неудачном старте сезона в исполнении южан.
Фото: ФК "Ростов"
– Наверное, снизили требования к себе, это очень сильно повлияло на результат. Спохватились месяц назад после матча с "Динамо", но такого не бывает, чтобы, образно, ерундой позанимались, потом резко стали тренироваться и работать максимально, и вот сейчас нам будет фартить.

В нынешнем сезоне Российский Премьер-Лиги "Ростов" провел 11 матчей. Подопечные Валерия Карпина сумели заработать 10 очков. В настоящее время южане занимают 14 место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России "Ростов" набрал 53 очка. Желто-синие финишировал на итоговой четвертой строчке в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"


Ростов Глебов
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