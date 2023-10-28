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Агент Чебеджи - о возвращении Гбамена в РПЛ: очень сомневаюсь, буквально сейчас мы на пути в Трабзонспор

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Турецкий футбольный агент Адем Чебеджи поделился информацией относительно будущего экс-хавбека московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамена.
Фото: ПФК ЦСКА
"Может ли Гбамен вернуться в клуб РПЛ? Очень сомневаюсь, потому что буквально сейчас мы с Гбаменом на пути в Трабзонспор, чтобы подписать контракт с клубом", - цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

28-летний ивуарийский полузащитник Жан-Филипп Гбамен с сентября является свободным агентом. В последний день летнего трансферного окна "Эвертон" объявил о досрочном расторжении контракта с хавбеком.

Напомним, в прошлом сезоне Гбамен на правах аренды уже играл за "Трабзонспор". В 24 матчах за турецкий клуб во всех турнирах ивуариец не отличился голевыми действиями. В РПЛ футболист защищал цвета столичного ЦСКА с февраля по июнь прошлого года. В его активе 2+2 по системе гол плюс пас в 13 матчах за "армейцев".


Гбамен Трабзонспор Российские трансферы ЦСКА
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