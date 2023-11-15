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Безруков — о медийности Дзюбы: ему это не мешает. Это очень показательный пример для футболистов

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Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков высказался о популярности нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
"Это часть харизмы Дзюбы, участие в шоу ему вообще не мешает. Лучше так, чем пить и ходить в клубы. В плане медийности Дзюба очень показательный пример для футболистов, его знают во многих странах", — сказал Безруков.

Полузащитник считает, что все время думать о футболе не получится, а Дзюба, ведя себя подобным образом, только сильнее раскрепощается, что помогает ему в игре. Безруков также отметил, что он смотрит все шоу с участием 35-летнего футболиста и хотел бы попасть в одно из них.

Источник: РИА Новости.

Дзюба Локомотив Рубин
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