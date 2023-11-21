Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт получил существенные ограничения в части служебных задач, сообщают СМИ.
По данным источника, часть функционала Эшуорта перераспределена среди других руководителей клуба. Сообщается, что, несмотря на это, англичанин с высокой вероятностью до конца доработает свой контракт с красно-белыми, который истекает летом 2024 года.
Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора "Спартака" в сентябре 2022 года. За прошедшее с тех пор время функционер ни разу не дал ни одного комментария для СМИ и не был замечен в действиях, видимых за пределами клуба.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: в "Спартаке" сократили круг задач спортивного директора Эшуорта
По данным СМИ, спортивному директору "Спартака" британцу Полу Эшуорту значительно урезали функционал.
Фото: ФК "Спартак"