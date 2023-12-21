- Лучший вратарь России - Акинфеев. Причём надолго. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым. Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне, - передаёт слова Медведева Sport24.
37-летний голкипер Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА, за который выступал в течение всей своей карьеры. В составе взрослой команды красно-синих Акинфеев провёл более 20 лет, впервые попав в неё в марте 2003 года.
Всего за московский клуб Игорь провел 755 матчей, 315 из которых – без пропущенных мячей. В составе "армейцев" Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году в возрасте 19 лет.
Никита Медведев: раньше вратарей сравнивали с Яшиным, Дасаевым. Теперь долгое время будут сравнивать с Акинфеевым
Вратарь "Ростова" Никита Медведев высказал мнение о лучшем вратаре России.
Фото: ПФК ЦСКА