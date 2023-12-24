"Футбольный клуб "Рубин" не ведет переговоров о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем", - цитирует пресс-службу казанцев "РИА Новости Спорт".
Напомним, ранее сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что ведет переговоры с "Рубином".
Последним клубом в карьере форварда был тульский "Арсенал", который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента. В футболке казанского "Рубина" Деспотович сыграл 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых ассистов.
"Рубин" не ведет переговоров с Деспотовичем
В "Рубине" опровергли заявление нападающего Джордже Деспотовича о том, что он может вернуться в Казань.
Фото: "СЭ"