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"Рубин" не ведет переговоров с Деспотовичем

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В "Рубине" опровергли заявление нападающего Джордже Деспотовича о том, что он может вернуться в Казань.
Фото: "СЭ"
"Футбольный клуб "Рубин" не ведет переговоров о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем", - цитирует пресс-службу казанцев "РИА Новости Спорт".

Напомним, ранее сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что ведет переговоры с "Рубином".

Последним клубом в карьере форварда был тульский "Арсенал", который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента. В футболке казанского "Рубина" Деспотович сыграл 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых ассистов.

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