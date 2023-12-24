"Рубин" не ведет переговоров с Деспотовичем

В "Рубине" опровергли заявление нападающего Джордже Деспотовича о том, что он может вернуться в Казань.

Фото: "СЭ"





Напомним, ранее сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что ведет переговоры с "Рубином".



Последним клубом в карьере форварда был тульский " "Футбольный клуб " Рубин " не ведет переговоров о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем", - цитирует пресс-службу казанцев "РИА Новости Спорт" Напомним, ранее сербский нападающий Джордже Деспотович заявил, что ведет переговоры с "Рубином".Последним клубом в карьере форварда был тульский " Арсенал ", который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента. В футболке казанского "Рубина" Деспотович сыграл 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых ассистов.