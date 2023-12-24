"C Галактионовым у меня лучший коннект, который позволяет мне максимально раскрепощенно себя чувствовать на поле. К тому же, я — очень трудный человек по характеру, который порой позволяет себе непозволительное. Но тренерский штаб меня прощает и доверяет, видят во мне хорошие человеческие качества, несмотря на мой взрывной характер", - приводит слова Тикнизяна Sport24.
В текущем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 22-ух матчах "Локомотива" во всех турнирах. На счету защитника восемь забитых мячей и пять результативных передач. 24-летним игроком интересуется итальянская "Болонья" и немецкий "Вердер". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 7 млн евро. Напомним, что Михаил Галактионов возглавил команду 13 ноября 2022 года. После 18-ти туров "железнодорожники" располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В первом матче плей-офф Кубка России московский клуб сыграл вничью с "Балтикой" (2:2).
Тикнизян: с Галактионовым у меня лучший коннект, я - очень трудный человек по характеру
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"