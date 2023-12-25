- Мы тогда знали, что уходим из клуба. В этих условиях забирать Осинькина из "Крыльев", где Игорь Витальевич раскрылся для общественности как тренер, мне бы не позволила совесть. Осинькин - тренер под проект. Он не оппортунист. Какой проект у нового руководства - было неизвестно. Более того, на тот момент новое руководство меня не стало слушать, когда я предлагала собрать всех лучших чертановских специалистов в "Спартаке" и продолжить направление на сильный русский костяк. Осинькина бы просто снесло всеми подводными течениями, которые есть в "Спартаке". Если там у тренера нет ангела-хранителя, то дни его сочтены. А кто бы им стал для Осинькина? - цитирует Салихову Metaratings.ru.
58-летний российский специалист Игорь Осинькин с июля 2020 года занимает должность главного тренера самарских "Крыльев Советов". Под его руководством волжане завоевали золотые медали первенства Футбольной национальной лиги и пробились в финал Кубка России. В текущем сезоне по итогам осенней части самарцы находятся на шестой позиции, набрав 29 очков в 18 матчах.
Ранее с июня 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново", которое в момент его прихода выступало в первенстве ПФЛ. На второй сезон под его руководством команда, составленная из собственных воспитанников, стала победителем зоны "Запад" и вышла в ФНЛ, где заняла сначала пятое, а затем третье место - но не приняла участия в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу из-за их отмены в ковидный сезон.
В настоящее время в "Спартаке" выступает трое футболистов, ранее игравших в "Чертаново" Осинькина - полузащитники Наиль Умяров, Данил Пруцев и Антон Зиньковский.
Салихова: забирать Осинькина в "Спартак" из "Крыльев Советов", где он раскрылся как тренер, мне бы не позволила совесть
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему разговоры о приглашении наставника "Крыльев Советов" Игоря Осинькина не привели к конкретному предложению.
Фото: ПФК "Крылья Советов"