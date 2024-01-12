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Антон Миранчук отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в “Бешикташ”

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Полузащитник московского “Локомотива” Антон Миранчук ушел от ответа на вопрос об интересе турецкого “Бешикташа”.
Фото: "Матч ТВ"
– “Бешикташ”? Без комментариев, — приводит слова Антона Миранчука “Чемпионат”.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере Антона Миранчука заинтересован “Бешикташ”. По данным журналиста Ивана Карпова, клуб из Турции хотел бы подписать россиянина в зимнее трансферное окно.

Напомним, Антон Миранчук имеет действующее трудовое соглашение с московским “Локомотивом” до июня 2024 года.

Миранчук Ан Локомотив Бешикташ Российские трансферы
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