– “Бешикташ”? Без комментариев, — приводит слова Антона Миранчука “Чемпионат”.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере Антона Миранчука заинтересован “Бешикташ”. По данным журналиста Ивана Карпова, клуб из Турции хотел бы подписать россиянина в зимнее трансферное окно.
Напомним, Антон Миранчук имеет действующее трудовое соглашение с московским “Локомотивом” до июня 2024 года.
Антон Миранчук отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в “Бешикташ”
Полузащитник московского “Локомотива” Антон Миранчук ушел от ответа на вопрос об интересе турецкого “Бешикташа”.
Фото: "Матч ТВ"