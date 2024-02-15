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Тюкавин - о новом контракте: знал, что останусь в "Динамо". Писали всякую ерунду

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал свое продление контракта с московским клубом.
Фото: "СЭ"
"В таких случаях можно прочитать только всякую ерунду, ничего хорошего не видел. Только после того, как продлил контракт, появился позитив. Я знал и верил, что останусь в "Динамо". Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в "Динамо", - сказал Тюкавин.

Московское "Динамо" после 18-ти туров чемпионата России занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 32 очка, что на 6 меньше, чем у лидера чемпионата - "Краснодара". Константин Тюкавин с 8-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами является самым результативным игроком "Динамо" в сезоне.

1-го декабря прошлого года Тюкавин подписал с "Динамо" новый контракт. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2028-го. По сообщениям СМИ, в контракте присутствует пункт выкупа футболиста, который доступен только для европейских клубов.

Источник: "СЭ"

Тюкавин Динамо
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