Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился своим мнением о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера команды «Краснодар». По словам Таранова, сложно предугадать, сможет ли Мусаев за две недели что-то существенно поменять в «Краснодаре». Также Таранов добавил, что «Локомотив» хорошая команда, против которой интересно будет понаблюдать за «Краснодаром» и его возможной измененной игрой.
«Может быть, времени не так много, чтобы внести новые поправки в игру, Чемпионатно Мусаеву оно потребуется, чтобы увидеть тот футбол, который он хочет, ведь уже другой состав и костяк команды», - передает слова Таранова «Чемпионат».
Таранов: Мусаеву нужно время чтобы увидеть тот футбол в "Краснодаре", который он хочет
Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о назначении Мурада Мусаева главным тренером «Краснодара».
Фото: РПЛ