Москва против Питера, Глушаков против «Спартака». Превью 5-го тура

«Оренбург» - «Тамбов»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Команда Федотова осталась единственной не набравшей ни одного очка за четыре матча. Нельзя сказать, что в «Оренбурге» сейчас совсем плохо, просто в ключевые моменты ему не очень везло – Акинфеев не дал сделать Деспотовичу ничью, с «Зенитом» случился арбитр Карасёв, а новая оборона продолжает регулярно допускать ошибки.
«Оренбург», что с тобой? Команда растаяла в межсезонье
У Григоряна тоже складывается не так просто, но первую победу в премьер-лиге «Тамбов» уже добыл – перекусив «красно-белых» в первом домашнем матче сезона.
«Краснодар» - «Рубин»
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Суббота, 19:00. Матч ТВ
У «Краснодара» теперь лишь мысли про то, как спастись в квалификации Лиги чемпионов – на неделе «Бенфика» с Зе Луишем поставила «быков» в затруднительное положение. Впереди тяжёлый выезд в Португалию и при этом минимальный, но всё-таки гандикап.
Закончилась, не начавшись? "Краснодару" вряд ли удастся остаться в Лиге чемпионов
В физическом плане, учитывая, что с «Бенфикой» в старте вышли 7 легионеров, «Рубин» вряд ли дождётся превосходства. Задачи «Краснодара» в чемпионате (по крайней мере, на этот раз) будут решать другие игроки.
При этом не следует перекладывать всё на одну сторону и забывать про новый мотивирующий «Рубин», который выглядит неожиданно здорово после зимне-весенних потрясений. Пока только одно поражение от ЦСКА, четвёртое место (по очкам команды идут наравне), красивый футбол и необычайная харизма Шаронова-тренера.
«Динамо» - «Зенит»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
У «бело-голубых» тяжёлый отрезок. После старейшего дерби, когда перевести бы дух и восстановить эмоции, сразу же встреча с действующим чемпионом. Жаль, что «динамовское» усиление подъехало поздно, так что на выходных Хохлову придется справляться без Нойштедтера и Филиппа. О переходе последних было объявлено только накануне матча.
Филипп толком не играл больше года, но «Динамо» вывалило за него 20 миллионов. Вернутся ли «бело-голубые» в еврокубки?
У «Зенита» неделю назад тоже была непростая игра, при этом после встречи с «Краснодаром» возник нелепый скандал насчёт позиции болельщиков и цвета кожи новичка команды Малкома. Вряд ли это серьёзно повлияет на весь «Зенит», но вот экс-игроку «Барселоны» такая история вполне может испортить настроение. В любом случае ждём его против «Динамо» в старте.
«Арсенал» - «Уфа»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
«Арсенал» решил не повторять башкирский путь прошлого сезона – тогда «Уфа» слишком отчаянно рубилась в квалификации Лиги Европы и слишком многое потеряла в чемпионате – и вылетел на первом же этапе. Если учитывать, что именно Тула показала на поле с «Нефтчи», - дебютантов не очень-то и жалко.
Пассажиров не держат. «Арсенал», провально дебютировав в еврокубках, подпортил сезон другим российским клубам
«Уфа» хромает, но стрелять научилась метко. Команда Евсеева безобразно защищается (1,75 пропущенных в среднем за матч против 1,1 в прошлом сезоне), но непривычно много забивает (1,5 гола против 0,8).
«Локомотив» - «Урал»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
«Локомотив» набрал очки в Самаре при крайне удачном стечении обстоятельств. Если бы не безалаберный Карпов (хотя он спасал по ходу встречи, оба пропущенных «Крыльями» - его ошибки), Сёмин мог бы остаться без победы во втором туре подряд. Катастрофы нет, но неприятности ощущаются. У тренера есть повод сетовать, что усиление, о котором он много говорил в межсезонье, так и не завезли.
«Урал» остаётся самим собой – неделю назад выдал бодрые пострелушки дома с «Ростовом». Эль Кабир, Бикфалви и Димитров могут сделать результат даже с грандом, но только при условии, что оборона Парфёнова прекратит пускать к воротам Годзюра всех, кто попытается к ним пройти. А такое в матчах «Урала» случается крайне редко.
В любом случае отомстить за проигранный пару месяцев назад Кубок шансы есть.
ЦСКА – «Сочи»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Команда Точилина заработала первое очко на прошлой неделе, но надежд на «Сочи» в игре против одного из московских грандов не очень много. Ту целостность, которую мы увидели в матче против «Спартака», новички премьер-лиги показывают нерегулярно и только обрывками.
Тем более гений Заболотный против своей прежней команды на поле не выйдет. Как рассказал главный тренер, игрок просто не успевает приехать. Да и какой смысл выпускать неадаптированного футболиста против такого соперника?
Чалова звали в Англию за 23 миллионов фунтов, но в ЦСКА, похоже, отказались. Правильно сделали?
А вот главный джокер москвичей Фёдор Чалов (2 гола плюс 1 голевая передача в этом сезоне) на поле, скорее всего, появится. На неделе он мог уехать в Англию, но клуб решил придержать лучшего бомбардира прошлого сезона.
«Ахмат» - «Спартак»
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
Воскресенье, 21:30. Матч Премьер
В прошлом сезоне критикуемый Глушаков положил симпатичный мяч в Грозном. Это был один из последних светлых моментов полузащитника в московском клубе. Летом руководство и сам футболист поняли, что с них не слезут, и приняли решение расстаться – Глушаков переехал (как и обещал!) в Чечню и дебютировал за грозненцев в четвёртом туре.
Это, конечно, уникальная ситуация – главный объект ненависти болельщиков «Спартака», символ развала чемпионской команды будет играть против «красно-белых». Ждём от болельщиков что-то особенное.
По-человечески «Спартак» не может. Он выиграл, но едва не запнулся в Туне
И надеемся увидеть в составе москвичей новичков – неплохо отметившегося в Туне Шюррле, Ларрсона и Густава Тилля. Кононову пора их внедрять, скоро ведь дерби!
«Ростов» - «Крылья Советов»
Понедельник, 20:00. Матч ТВ
Понедельник, 20:00. Матч ТВ
Лучший бомбардир лиги на текущий момент Александр Соболев разрывает на старте сезона. Есть повод подозревать, что молодой игрок отметится и с «Ростовом» – ещё до аренды в «Енисей» в прошлом сезоне он роскошно положил победный на выезде с дончанами. Вдруг на «Ростов» у Соболева особый настрой?
Команда Карпина, правда, за почти год совершенно изменилась. Теперь «Ростов» предпочитает смелый подход, который приводит к зрелищному футболу, но и провалам в защите. Сигурдссон в прошлом туре, например, несколько раз выдал что-то несуразное.
Сборная неудачников 4-го тура
В любом случае «Крылья» перед пятым туром в глухих андердогах. Самара не смогла удержать ничью против «Локомотива» и не зарабатывает очков с первого тура. «Ростов» же вторая команда, которая ещё ни разу не проигрывала.