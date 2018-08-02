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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"?
Сегодня «Уфа» проведет ответную встречу второго раунда Лиги Европы со словенским «Домжале». В первой игре уфимцы сыграли тоскливую ничью с нулями на табло, которые могут сильно отразиться на дальнейших перспективах клуба в первом историческом походе в европейском турнире. О шансах «Уфы» - в материале Rusfootball.infо.
Команда среднего уровня, которая блеснула во внутреннем чемпионате, следующее первенство проводит менее успешно – футбольный факт. «Уфа» в этом сезоне имеет все шансы обрести такой статус. Как правило, таких выскочек жестко разрывают в межсезонье топ-клубы. Уфимцы же сохранили большую часть состава, но тоже понесли потери. Малочисленные, но безумно важные. Главный инженер команды Сергей Семак уехал на повышение в Северную столицу, а ценная деталь этого механизма Дмитрий Стоцкий отправился в перспективный «Краснодар». Два ухода вырисовывались ещё в конце прошлого сезона, поэтому к ним можно было подготовиться заранее.
Генеральный директор Шамиль Газизов рискнул поставить на молодого специалиста Сергея Томарова, который в клубе находится чуть ли не с года создания «Уфы» (ФК «Уфа» основана в 2009 года - прим.). Он как никто другой должен знать, что нужно команде. Томаров будет работать в паре со своим новым помощником Дмитрием Кириченко, работавшим с Курбаном Бердыевым и руководившим «Ростовом» от бровки в еврокубках. Сильное приобретение тренерского состава.
«Уфа» продолжает играть в 5 защитников с двумя крайними латералями. Кириченко, научившись у Бердыева всем теориям по оборонительному искусству, закрепит теперь это на практике в башкирском клубе. Совместная работа уже начали приносить плоды: ни одного пропущенного мяча за два матча, хотя на сборах «Уфа» пропускала постоянно. Теперь осталось научиться забивать.
Томаров не будет отходить от четких построений предыдущих тренеров. Помимо задней линии, сохранится и центр полузащиты, и нападение. Нынешний стартовый состав не стал сильно хуже прошлогоднего, но теперь команда не может справляться с трудностями, перестраиваясь по ходу матча. «Домажале» в первой встрече подстроился под «Уфу», отрезав быстрые атаки соперника.
Например, Стоцкий, переехавший в «Краснодар», в прошлом сезоне умел классно искать свободное пространство, закидывая мяч за спины защитников. Сейчас в коллективе такого созидателя нет, соответственно и нет лидера на поле.
«Уфа» сейчас стала заострять свое внимание на моментальные дальние передачи, которые не являются преимуществом многих игроков. Такие обрезы не позволяют уфимцам сохранять скорость своих атак. Поэтому клубу нужно усиление в виде полузащитника, который мог бы восполнить уход Стоцкого.
Томаров пытается восполнить проплешины в центре поля с помощью новой ролью Ивана Облякова. Полузащитник старался подключать фланги для последующих передачами в центр штрафной. Проблем с этим не возникало, но в подобных атаках хавбеку важно было правильно выбирать грамотные точки для удара с подбора, здесь у молодого Облякова получалось уже хуже.
Было бы очень кстати для «Уфы» возвращение в строй Ондржрея Ванека, но после тяжёлой травмы чех вышел только на самую концовку игры с «Локомотивом», поэтому не стоит думать, что в Словении он сыграет с первых минут.
На выезде российской команде будет безумно тяжело. «Домжале» на своем поле в еврокубках играет очень даже неплохо. Об этом своих партнёров наверняка известил Кехинде Фатай, перед матчем вспоминавший об игре против словенцев за «Спарту».
Можно вспомнить ничью с «Марселем» или победу над «Фрайбургом» в квалификации Лиги Европы в 2017 году. По первой встрече было видно, что «Домжале» более опытная команда, играющая не первый год на международном уровне, в отличие от дебютанта из Башкортостана. Сколько «Уфа» существует, столько «Домжале» играет в квалификации еврокубков.
Интерес к ответному матчу с «Домжале» подогревает ещё и конфликт тренеров клубов – со стороны «Уфы» это был бразилец Виллиам. Кротов получил травму, ему нужно было покинуть поле, а словенцы не выбивали мяч. По словам Томарова на послематчевой пресс-конференции, перепалка быстро погасла в подтрибунном помещении. Но не сказаться на следующем поединке она не может. Обе скамейки будут накалены, что добавит ещё большей страсти к предстоящему матчу.
Поводов переживать перед ответным визитом в Словению всё же быть не должно. Даже с учетом нынешних проблем «Уфа» на протяжении нескольких лет доказывает нам свою стабильность. Четкое выполнение задач может спасти команду от поражения, тем более что победой будет и результативная ничья. Скорее всего, «Уфа» сыграет от обороны, что должно пойти ей только на руку. Пусть Сысуев и Кротов только начали тренироваться после травм, Фатаи и Игбун способны воспользоваться пространством, что Слай показал на последних минутах матча с «Локомотив», когда унёсся от Кверквелии. Главное – наконец забить, а для того, чтобы не пропустить больше одного, выучки и крепости у «Уфы» должно хватить.
Михаил Гончаров
Фото: ФК "Уфа", "Бизнес-Онлайн"/Светлана Садыкова
Команда среднего уровня, которая блеснула во внутреннем чемпионате, следующее первенство проводит менее успешно – футбольный факт. «Уфа» в этом сезоне имеет все шансы обрести такой статус. Как правило, таких выскочек жестко разрывают в межсезонье топ-клубы. Уфимцы же сохранили большую часть состава, но тоже понесли потери. Малочисленные, но безумно важные. Главный инженер команды Сергей Семак уехал на повышение в Северную столицу, а ценная деталь этого механизма Дмитрий Стоцкий отправился в перспективный «Краснодар». Два ухода вырисовывались ещё в конце прошлого сезона, поэтому к ним можно было подготовиться заранее.
Генеральный директор Шамиль Газизов рискнул поставить на молодого специалиста Сергея Томарова, который в клубе находится чуть ли не с года создания «Уфы» (ФК «Уфа» основана в 2009 года - прим.). Он как никто другой должен знать, что нужно команде. Томаров будет работать в паре со своим новым помощником Дмитрием Кириченко, работавшим с Курбаном Бердыевым и руководившим «Ростовом» от бровки в еврокубках. Сильное приобретение тренерского состава.
«Уфа» продолжает играть в 5 защитников с двумя крайними латералями. Кириченко, научившись у Бердыева всем теориям по оборонительному искусству, закрепит теперь это на практике в башкирском клубе. Совместная работа уже начали приносить плоды: ни одного пропущенного мяча за два матча, хотя на сборах «Уфа» пропускала постоянно. Теперь осталось научиться забивать.
Томаров не будет отходить от четких построений предыдущих тренеров. Помимо задней линии, сохранится и центр полузащиты, и нападение. Нынешний стартовый состав не стал сильно хуже прошлогоднего, но теперь команда не может справляться с трудностями, перестраиваясь по ходу матча. «Домажале» в первой встрече подстроился под «Уфу», отрезав быстрые атаки соперника.
Например, Стоцкий, переехавший в «Краснодар», в прошлом сезоне умел классно искать свободное пространство, закидывая мяч за спины защитников. Сейчас в коллективе такого созидателя нет, соответственно и нет лидера на поле.
«Уфа» сейчас стала заострять свое внимание на моментальные дальние передачи, которые не являются преимуществом многих игроков. Такие обрезы не позволяют уфимцам сохранять скорость своих атак. Поэтому клубу нужно усиление в виде полузащитника, который мог бы восполнить уход Стоцкого.
Томаров пытается восполнить проплешины в центре поля с помощью новой ролью Ивана Облякова. Полузащитник старался подключать фланги для последующих передачами в центр штрафной. Проблем с этим не возникало, но в подобных атаках хавбеку важно было правильно выбирать грамотные точки для удара с подбора, здесь у молодого Облякова получалось уже хуже.
Было бы очень кстати для «Уфы» возвращение в строй Ондржрея Ванека, но после тяжёлой травмы чех вышел только на самую концовку игры с «Локомотивом», поэтому не стоит думать, что в Словении он сыграет с первых минут.
На выезде российской команде будет безумно тяжело. «Домжале» на своем поле в еврокубках играет очень даже неплохо. Об этом своих партнёров наверняка известил Кехинде Фатай, перед матчем вспоминавший об игре против словенцев за «Спарту».
Можно вспомнить ничью с «Марселем» или победу над «Фрайбургом» в квалификации Лиги Европы в 2017 году. По первой встрече было видно, что «Домжале» более опытная команда, играющая не первый год на международном уровне, в отличие от дебютанта из Башкортостана. Сколько «Уфа» существует, столько «Домжале» играет в квалификации еврокубков.
Интерес к ответному матчу с «Домжале» подогревает ещё и конфликт тренеров клубов – со стороны «Уфы» это был бразилец Виллиам. Кротов получил травму, ему нужно было покинуть поле, а словенцы не выбивали мяч. По словам Томарова на послематчевой пресс-конференции, перепалка быстро погасла в подтрибунном помещении. Но не сказаться на следующем поединке она не может. Обе скамейки будут накалены, что добавит ещё большей страсти к предстоящему матчу.
Поводов переживать перед ответным визитом в Словению всё же быть не должно. Даже с учетом нынешних проблем «Уфа» на протяжении нескольких лет доказывает нам свою стабильность. Четкое выполнение задач может спасти команду от поражения, тем более что победой будет и результативная ничья. Скорее всего, «Уфа» сыграет от обороны, что должно пойти ей только на руку. Пусть Сысуев и Кротов только начали тренироваться после травм, Фатаи и Игбун способны воспользоваться пространством, что Слай показал на последних минутах матча с «Локомотив», когда унёсся от Кверквелии. Главное – наконец забить, а для того, чтобы не пропустить больше одного, выучки и крепости у «Уфы» должно хватить.
Михаил Гончаров
Фото: ФК "Уфа", "Бизнес-Онлайн"/Светлана Садыкова
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