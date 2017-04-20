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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
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Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для Кубка конфедераций 2017 года откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.
"Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает об открытии двух дополнительных центров выдачи паспортов болельщиков в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков обеспечат зрителям Кубка конфедераций возможность комфортного и быстрого получения документа в удобном для них месте. Дополнительные центры выдачи работают по тому же принципу, что и основные, расположенные в городах-участниках Кубка конфедераций 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформить паспорт болельщика можно в течение 12-15 минут, кроме того, большое количество окон выдачи паспортов позволит эффективно справляться с пиковыми нагрузками при обращении в центры групп болельщиков", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
"Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает об открытии двух дополнительных центров выдачи паспортов болельщиков в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков обеспечат зрителям Кубка конфедераций возможность комфортного и быстрого получения документа в удобном для них месте. Дополнительные центры выдачи работают по тому же принципу, что и основные, расположенные в городах-участниках Кубка конфедераций 2017 года: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформить паспорт болельщика можно в течение 12-15 минут, кроме того, большое количество окон выдачи паспортов позволит эффективно справляться с пиковыми нагрузками при обращении в центры групп болельщиков", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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