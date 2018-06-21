Сегодня исполняется 31 год Лео Месси, ему подарят торт и копию кубка мира из гжели

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Сегодня исполняется 31 год Лео Месси, ему подарят торт и копию кубка мира из гжели

Сегодня, 21 июня, нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 31 год.

В честь этого события футболиста ждут необычные подарки от Министерства физической культуры и спорта Московской области. Напомним, что база сборной Аргентины находится в подмосковных Бронницах.

Месси получит праздничный торт весом 3,5 кг и копию кубка мира, изготовленную из гжели.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
Теги: Месси
Сегодня, 13:37
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7
(1)
№7 Написал: командир (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Юлий Цезарь
Кубок мира из гжели это такой троллинг что ли? smiley

Торт тоже из глины?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: teacher (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Википедия говорит что 24 июня?!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 14:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Кубок мира из гжели это такой троллинг что ли? smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (0)

в 35 тащить уже будет сложно , и он скорее всего поедет но выбирать состав будет уже не он, его последний шанс это зарешать на этом чм, если он не выиграет чм то он не станет величайшим за всё время а останется только великим
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
С другой планеты парень!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (1)

Великий футболист!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:40) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть какой-то кубок мира у него будет blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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