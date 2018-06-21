Сегодня исполняется 31 год Лео Месси, ему подарят торт и копию кубка мира из гжели

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
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|0
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
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|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
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|0
|0
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|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
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|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|+\-
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|1
|0
|0
|3
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|1
|0
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|1
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Сегодня исполняется 31 год Лео Месси, ему подарят торт и копию кубка мира из гжели
Сегодня, 21 июня, нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 31 год.
В честь этого события футболиста ждут необычные подарки от Министерства физической культуры и спорта Московской области. Напомним, что база сборной Аргентины находится в подмосковных Бронницах.
Месси получит праздничный торт весом 3,5 кг и копию кубка мира, изготовленную из гжели.
Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
В честь этого события футболиста ждут необычные подарки от Министерства физической культуры и спорта Московской области. Напомним, что база сборной Аргентины находится в подмосковных Бронницах.
Месси получит праздничный торт весом 3,5 кг и копию кубка мира, изготовленную из гжели.
Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
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