Сегодня исполняется 31 год Лео Месси, ему подарят торт и копию кубка мира из гжели

Сегодня, 21 июня, нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 31 год.В честь этого события футболиста ждут необычные подарки от Министерства физической культуры и спорта Московской области. Напомним, что база сборной Аргентины находится в подмосковных Бронницах.Месси получит праздничный торт весом 3,5 кг и копию кубка мира, изготовленную из гжели.