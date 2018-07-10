Самуэль Юмтити признан лучшим игроком матча

Сборная Франции обыграла национальную команду Бельгии в 1/2 финала чемпионата мира—2018.Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Лучшим игроком матча был признан защитник сборной Франции Самуэль Юмтити, забивший гол.