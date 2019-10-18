Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины по футболу.
"Очень жду финала Евро, — написал Валуеву в его конференции украинский болельщик. — И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов. Вот только проблема одна: нас в одну группу с кацапами не введут, а вы из группы не выйдете. Мы рвем Португалию, а вы с Кипром еле-еле".
"Мы тоже ждем финала чемпионата Европы, — ответил бывший чемпион мира. — Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду".
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
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