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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Галямин: ЦСКА сегодня отберёт очки у "Манчестер Юнайтед"
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.
"Надеюсь, что родные стены сегодня помогут "армейцам", но надо быть реалистами. "Манчестер Юнайтед" по классу превосходит ЦСКА. Гончаренко будет играть на контратаках. Это и будет основным шансом для того, чтобы поразить ворота "красных дьяволов". Все мы надеемся на появление Марио Фернандеса в стартовом составе. Безусловно, ключевой игрок в данном составе, тем более что вариантов достойной замены ему попросту нет.
Мой прогноз — ничья 1:1. Москвичи сегодня отберут очки у "МЮ". ЦСКА запредельно мотивирован на данный матч, играют же с ведущим клубом Англии, поэтому покажут себя с лучшей стороны", - цитирует Галямина "Чемпионат.сом".
"Надеюсь, что родные стены сегодня помогут "армейцам", но надо быть реалистами. "Манчестер Юнайтед" по классу превосходит ЦСКА. Гончаренко будет играть на контратаках. Это и будет основным шансом для того, чтобы поразить ворота "красных дьяволов". Все мы надеемся на появление Марио Фернандеса в стартовом составе. Безусловно, ключевой игрок в данном составе, тем более что вариантов достойной замены ему попросту нет.
Мой прогноз — ничья 1:1. Москвичи сегодня отберут очки у "МЮ". ЦСКА запредельно мотивирован на данный матч, играют же с ведущим клубом Англии, поэтому покажут себя с лучшей стороны", - цитирует Галямина "Чемпионат.сом".
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