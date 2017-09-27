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Дмитрий Галямин: ЦСКА сегодня отберёт очки у "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

"Надеюсь, что родные стены сегодня помогут "армейцам", но надо быть реалистами. "Манчестер Юнайтед" по классу превосходит ЦСКА. Гончаренко будет играть на контратаках. Это и будет основным шансом для того, чтобы поразить ворота "красных дьяволов". Все мы надеемся на появление Марио Фернандеса в стартовом составе. Безусловно, ключевой игрок в данном составе, тем более что вариантов достойной замены ему попросту нет.

Мой прогноз — ничья 1:1. Москвичи сегодня отберут очки у "МЮ". ЦСКА запредельно мотивирован на данный матч, играют же с ведущим клубом Англии, поэтому покажут себя с лучшей стороны", - цитирует Галямина "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:46
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