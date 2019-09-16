Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".
"Лион" — сильная команда. В нашей группе команды примерно одинакового уровня. Нужно выходить на поле и с каждой командой добиваться результата. В «Лионе» есть хорошие игроки в линии атаки. Но у нас тоже прекрасный коллектив, который может доставить сопернику проблемы.
С тех пор, как Маммана здесь играл, в "Лионе" многое поменялось. Но в целом он сказал, что здесь хорошая команда", - цитирует Оздоева Sport24.ru.
Магомед Оздоев: "Лион" - сильная команда, но в нашей группе все примерно одного уровня
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»