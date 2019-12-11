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М. Кержаков: нам специально не сообщали, что творилось в матче "Лион" — "Лейпциг"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал крупное поражение от "Бенфики" (0:3) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В параллельном матче группы G "Лейпциг" на выезде сыграл вничью с "Лионом" — 2:2. При этом немцы по ходу встречи вели со счетом 2:0, что позволяло "Зениту" рассчитывать на выход в плей-офф ЛЧ.

"Что сейчас в голове? Полное опустошение, больше ничего. Не смотрели, что творилось в параллельном матче. И в раздевалке об этом не говорили, нам специально не сообщали. Хотя, возможно, кто-то и знал.

Голы из-за ошибок? Все голы происходят из-за ошибок. Не могу сказать, что случилось в первом голе, помню только концовку. А со вторым и третьим все понятно. В раздевалке было молчание. А о чем говорить? Все все прекрасно понимают", — передает слова Кержакова Sport24.
https://sport24.ru/news/football/2019-12-11-m-kerzhakov-nam-spetsialno-ne-soobshchali-chto-tvorilos-v-matche-leyptsig---lion
"Зенит" и "Бенфика" набрали по 7 очков в группе G, но лиссабонцы заняли 3-е место за счет дополнительных показателей и сыграют в Лиге Европы. Петербургский клуб завершил выступления в еврокубках, а "Лейпциг" (11 очков) и "Лион" (8) сыграют в 1/8 финала ЛЧ.


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Теги: Кержаков М. Лион Лейпциг Зенит Бенфика
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