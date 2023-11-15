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Кафанов — о невызове Хайкина в сборную: есть вероятность, что после этого он не вернется на прежнее место работы
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Защитник ЦСКА Лукин: в этом сезоне чемпионами станем мы
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Защитник "Зенита" Родригао готов получить паспорт РФ
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Смородская: в "Спартаке" ждут, пока Абаскаль сам уйдет. Но он наглый — не хочет уходить
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Черногория - Литва. 16 ноября 2023 22:45
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