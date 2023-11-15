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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Черногория - Литва. 16 ноября 2023 22:45 


            
Чемпионат Европы

9 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Сборная Черногории Сборная Литвы Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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