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Сергей Игнашевич получил травму костей стопы, у Фернандеса - рецидив травмы носа

В матче с "Рубином" сразу несколько игроков ЦСКА получили повреждения.

У Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Решение об участии данных игроков во встрече 30 тура с "Анжи" будет принято накануне матча.

ПФК ЦСКА
Теги: Фернандес Игнашевич Натхо ЦСКА
Сегодня, 17:28
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(4)
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:04) #
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Жаль.
Я, например, очень хочу, чтобы именно ЦСКА получил вторую путёвку в ЛЧ, а не эти "гламурные газовики".
Да и Гончаренко, как тренеру, симпатизирую.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Дебилом любишь выглядеть?! У тебя это отлично получается...

тут хоть кто засмеётся , но вам то дебилам не понять


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Матч на 10 млн$. Не играют только мертвые...

Цитата: спартак 1979
Цитата: tiki
те то чего переживать?или без глупой шутки никуда?

я не переживаю , так посмеяться smile

Дебилом любишь выглядеть?! У тебя это отлично получается...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:18) #
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  •  (2)

Хм, походу Зенит пообещал очень много рубину, раз те так ломались...
Все время бы так играли - чемп куда интереснее был бы...
Регистрация: 27.01.2017
№4 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 18:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
те то чего переживать?или без глупой шутки никуда?

я не переживаю , так посмеяться smile


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:52) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: спартак 1979
Цитата: tiki
в общем играть последний матч будет молодежь
что ж, может это и не так уж плохо

Да ,молодежь . Вторая берёза вместо игнаша joy

те то чего переживать?или без глупой шутки никуда?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 17:48) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
в общем играть последний матч будет молодежь
что ж, может это и не так уж плохо

Да ,молодежь . Вторая берёза вместо игнаша joy


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:44) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
в общем играть последний матч будет молодежь
что ж, может это и не так уж плохо


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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